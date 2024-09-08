Tatlısu Harnup Festivali’nde Gece Yolcuları Coşkusu

Tatlısu Belediyesi ve Final Organizasyon işbirliğiyle düzenlenen 17. Tatlısu Harnup Festivali’nin ikinci gecesi büyük bir eğlenceye ev sahipliği yaptı. Festivalin ikinci akşamında, uluslararası halk dansları, Grup Rhythm of Anatolia ve çocuk geçidi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklar, geçitte çeşitli ünvanlar alarak güzelliklerini sergiledi.

Geceye damgasını vuran performans ise Gece Yolcuları’nın muhteşem konseriydi. Konser, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. Ayrıca, illüzyon şovları, sanatçı taklitleri, Gösteri Fabrikası’nın etkileyici gösterisi, canlı heykeller ve makyaj sanatçılarının performansları da geceye renk kattı.

Festivalin finali için hazırlıklar ise hızla devam ediyor. Bugün akşamki etkinlikler arasında uluslararası halk dansları, sihirbaz şovları, bir gönül alma hikayesi gösterisi, canlı heykeller ve makyaj sanatçılarının performansları yer alacak. Ayrıca, Türkiye’den Balık Ayhan ve ödüllü Balkan müziği sanatçısı Cüneyt Şentürk ile Kıbrıs’ın değerli sanatçılarından Kadir Carlos’un orkestraları sahne alacak. Festivalin finalinde ise Türkiye’nin ünlü sanatçısı Ufuk Beydemir, sahnedeki performansıyla festivali taçlandıracak.

Festivalin her anı, katılımcılara keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.