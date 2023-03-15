Tatlısu - Kaplıca ana yolunda trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, 52 yaşındaki Yusuf Genç, yönetimindeki TND 051 plakalı araç ile dikkatsizce seyrettiği sırada Tatlısu çemberine geldiğinde çemberde durmayıp, çemberi dönmekte olan 55 yaşındaki Ali Bebek yönetimindeki GS 286 plakalı aracın ön kısmına çarptığı açıklandı.
Kaza sonucu yaralanan GS 286 plakalı araç sürücüsü Ali Bebek’in, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü belirtilirken, polisin soruşturması sürüyor.
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