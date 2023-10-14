Tatlısu Köyünde 15 Dönüm Alan ve 4 Çam Ağacı Yangında Zarar Gördü

Tatlısu Köyünde Meydana Gelen Yangın: 15 Dönüm Arazi ve 4 Çam Ağacı Zarar Gördü

13 Ekim 2023 tarihinde, öğlen saatlerinde Tatlısu köyünün doğusundaki bir arazide başlayan yangın, yaklaşık 15 dönümlük alanı ve 4 çam ağacını etkileyerek ciddi zarara yol açtı. Yangının yayılmasını engellemek ve kontrol altına almak için Polis İtfaiye, Orman Dairesi ve Tatlısu Belediyesi ekipleri koordineli bir şekilde müdahale ettiler ve yangın başarıyla söndürüldü. Olayın kökeni ve nedenleri hakkında soruşturma devam ediyor.