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Tatlısu Kuzey Sahil Yolunda Büyük Bir Trafik Kazası Meydana Geldi, 1 kişi hayatını kaybetti

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Tatlısu Kuzey Sahil Yolunda Büyük Bir Trafik Kazası Meydana Geldi
Tatlısu Kuzey Sahil Yolunda Büyük Bir Trafik Kazası Meydana Geldi, 1 kişi hayatını kaybetti

Tatlısu Kuzey Sahil Yolunda Büyük Bir Trafik Kazası Meydana Geldi...

 

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Tatlısu-Girne Anayolu üzerinde bugün saat 18.00 sıralarında, Harun Çetin, yönetimindeki GM 666 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Şaban Ateş yönetimindeki JD 773 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu JD 773 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Kemal Aydın olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan GM 666 plakalı araç sürücüsü Harun Çetin,  JD 773 plakalı araç sürücüsü Şaban Ateş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ayla Aydın ambulans ile hastaneye sevk edildi.

 

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