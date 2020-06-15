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Tatlısu Kuzey Sahil Yolunda Büyük Bir Trafik Kazası Meydana Geldi
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KIBRIS
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KIBRIS
15.06.2020 18:42
Tatlısu Kuzey Sahil Yolunda Büyük Bir Trafik Kazası Meydana Geldi
Tatlısu Kuzey Sahil Yolunda Büyük Bir Trafik Kazası Meydana Geldi...
Ayrıntılar geliyor
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