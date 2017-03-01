Tatlısu Ot Kültür Festivali’nin ikincisi Pazar günü yapılıyor

Tatlısu Ot Kültür Festivali’nin ikincisi 5 Mart Pazar günü düzenleniyor.

Farklı otlardan yemeklerin sunulacağı festivalde, Kıbrıs’a ait farklı kültürler de sergilenecek.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde düzenlediği basın toplantısında, 2016’da düzenlenen festivalin ilkinde çok olumlu yorumlar aldıklarını, festivalin ismiyle ilgili olarak ise, amaçlarının Festival’e dikkat çekmek ve aslına uygun olması açısından Tatlısu Ot Kültür Festival’i olarak belirlediklerini ifade etti.

Ot yemeklerinin Kıbrıs kültüründe çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Orçan, Festivali düzenlemelerindeki amacın, doğal beslenmeyi ve doğanın sunduğu nimetlerin sofralara taşınmasını teşvik etmek olduğunu kaydetti.

Orçan, saat 10.00’da başlayacak Festival’de ot yemeklerinin yanında Kıbrıs’a ait, pekmez yapımı, sele sepet yapımı gibi diğer kültürlere de yer verileceğini kaydetti.

Tatlısu’nun yenilebilir otların en yoğun yetiştiği bölgelerden biri olduğunu, bölgede yemeği yapılan 11 ot ve çayı yapılan 25 bitki türü yetiştiğini ifade eden Orçan, Festival’de otlardan pişirilen yemeklerin sunumunun da yer alacağını ifade etti.

Otların en yoğun yetiştiği ay olmasından dolayı Festival’in Mart ayında düzenlendiğini kaydeden Orçan, Festival’in Kıbrıs kültürünü anımsatacak bir etkinlik olduğunu söyledi.