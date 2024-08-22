Tatlısu ve Kalkanlı’da İki Trafik Kazası: Bir Yaralı, Bir Tutuklama

Tatlısu ve Kalkanlı’da İki Trafik Kazası Yaşandı
Tatlısu-Geçitkale Kazası: 22 Ağustos 2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Tatlısu-Geçitkale Anayolu’nun 10. kilometresinde, Melisa Akkan (23) yönetimindeki YN 217 plakalı salon araç, Geçitkale istikametine doğru seyrederken sola meyilli bir viraja geldiğinde, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı. Araç, yaklaşık 2 metre derinlikteki dere yatağına düştü. Kaza sonucu yaralanan Melisa Akkan, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Kalkanlı’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Aynı gün saat 02:30 sıralarında, Kalkanlı’daki ODTÜ Kampüsü içerisinde, Tolga Eraslan (25), 111 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SC 145 plakalı araçla batı istikametine doğru seyrederken, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp servi ağacına çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Ancak, araç sürücüsü Tolga Eraslan tutuklanmış olup, soruşturma sürmektedir
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