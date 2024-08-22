  • BIST 9774.71
  • Altın 2730.77
  • Dolar 33.9995
  • Euro 37.8331
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKA“Bladan’dan Batum’a” kitabının tanıtımı Merkez Lefkoşa’da yapıldı

Tatlısu ve Kalkanlı’da İki Trafik Kazası: Bir Yaralı, Bir Tutuklama

» »
Tatlısu'da bir araç dere yatağına düşerken, Kalkanlı’da alkollü sürücü ağaca çarptı. Kazalarda bir kişi yaralanırken, alkollü sürücü tutuklandı
Tatlısu ve Kalkanlı’da İki Trafik Kazası: Bir Yaralı, Bir Tutuklama

Tatlısu ve Kalkanlı’da İki Trafik Kazası Yaşandı

  1. Tatlısu-Geçitkale Kazası: 22 Ağustos 2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Tatlısu-Geçitkale Anayolu’nun 10. kilometresinde, Melisa Akkan (23) yönetimindeki YN 217 plakalı salon araç, Geçitkale istikametine doğru seyrederken sola meyilli bir viraja geldiğinde, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı. Araç, yaklaşık 2 metre derinlikteki dere yatağına düştü. Kaza sonucu yaralanan Melisa Akkan, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

  2. Kalkanlı’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Aynı gün saat 02:30 sıralarında, Kalkanlı’daki ODTÜ Kampüsü içerisinde, Tolga Eraslan (25), 111 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SC 145 plakalı araçla batı istikametine doğru seyrederken, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp servi ağacına çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Ancak, araç sürücüsü Tolga Eraslan tutuklanmış olup, soruşturma sürmektedir

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  •  Sol Gençlik, “Barışın İnşaasında Görsel İletişimin Önemi” isimli etkinliği gerçekleşti23 Ağustos 2024 Cuma 12:40
  • CTP, okullara yerleştirilen konteyner sınıflara tepki gösterdi23 Ağustos 2024 Cuma 12:37
  • Erhan Arıklı: Güneydeki Türk mallarını kullananları tutuklamalıyız!23 Ağustos 2024 Cuma 12:28
  • Tufan Erhürman: Bu toplumda bu akıl var ama küçük bireysel çıkar ilişkileri onu tatile çıkardı23 Ağustos 2024 Cuma 12:19
  • İnsan kaçırma, soygun, şiddet, darp… Cesur Dinç, tutuksuz yargılanacak23 Ağustos 2024 Cuma 12:05
  • Yasemin Öztürk: UBP Skandallarla anılır hale geldi! Desteğim Taçoy'a...23 Ağustos 2024 Cuma 12:04
  • “Kamusal eğitimi bitirdiniz: Beceremiyorsunuz, istifa edin!”23 Ağustos 2024 Cuma 11:58
  • Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 421 Sürücüye Ceza, 30 Araç Trafikten Men Edildi23 Ağustos 2024 Cuma 11:28
  • 112 Acil Servisi’ne 5 yeni ambulans23 Ağustos 2024 Cuma 11:14
  • Alayköy’de İş Kazası: 2 Metre Yüksekten Düşen İşçi Yaralandı23 Ağustos 2024 Cuma 11:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti