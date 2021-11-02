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. Tatlısu Yamaç Paraşütü Hedef Kupası hafta sonu yapıldı

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Geçitkale Havaalanı'nda 29 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden öğretmen pilot Serkan Özcezarlı anısına bu yıl düzenlenen 2. Tatlısu Yamaç Paraşütü Hedef Kupası hafta sonu yapıldı.
. Tatlısu Yamaç Paraşütü Hedef Kupası hafta sonu yapıldı

Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği tarafından düzenlenen ve ana sponsorluğunu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun (UMK) üstlendiği “Serkan Özcezarlı 2. Tatlısu Yamaç Paraşütü Hedef Kupası” etkinliğinin ev sahipliğini Tatlısu Belediyesi üstlendi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, KKTC Hava Sporları Federasyonu ve Medi Faoundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği’nin desteklediği yarışmaya Türkiye ve KKTC’den 20 kişilik katılım oldu. Her pilotun 5 uçuş yaptığı yarışmada toplam 100 uçuş yapıldı.

Yarışmada pilotlar 2 cm çapındaki sıfır noktasına ayak basmaya çalıştı. Merkez sıfır noktasında en yakın inen yarışmacıların puanları toplanarak, sıfır puanına en yakın puan alan yarışmacılar derece elde etti.

BİREYSEL VE TAKIM DERECELERİ

Yarışmada ferdi klasman birincisi Murat Mendeli, ikincisi Ferhat Erol ve üçüncüsü Umut Akçıl oldu.

Takımlar klasmanında birinciliği Hakan Ergençoğlu, Emrah Soykan ve Ahmet Yazgın’dan oluşan ekip elde etti.

İkinciliği Cemal Direkci ve Nurman Aylanç’tan oluşan ekip, üçüncülüğü ise Münür Teralı ve Murat Mendeli’den oluşan takım aldı.

Takımlar ve ferdi klasmanda dereceye girenlere kupa ve madalyaları Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Serkan Özcezarlı’nın eşi Aysan Özcezarlı ve kızları taktim etti.

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