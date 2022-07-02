Sıfır atık projesinin hayata geçirildiği Tatlısu’da atık camlar dönüştürülerek el sanatlarında kullanılıyor.

Tatlısu Halk Eğitim Merkezi Sorumlusu Neslihan Geçer Oğul, atık camlara yeniden hayat verdiklerini belirterek, temiz bir doğa ve çevre için atıkların yeniden dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

Sıfır atık projesinde pilot bölge olan Tatlısu’da çıkan atıklar dönüştürülerek yeniden kullanılabilir hale getiriliyor.

Bu atıklardan biri de kırık ve atık cam şişeleri….

Tatlısu Halk Eğitim Merkezi sorumlusu Neslihan Geçer Oğul, atık camları nasıl dönüştürerek el sanatlarında kullandıklarını BRT’ye anlattı.

Oğul, sadece atık camları değil eski plaket ve birçok eşyayı da yeniden dönüştürerek hayat verdiklerini söyleyerek dahay yaşayabilir bir çevre için sıfır atık projesinin önemine değindi.