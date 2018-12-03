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Tatlısu’da bulunan Minia Kıbrıs’a okulların ilgisi devam ediyor

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Lapta Yavuzlar Lisesi öğrencileri bugün Tatlısu’ya bir araştırma gezisinde bulunudular.
Tatlısu’da bulunan Minia Kıbrıs’a okulların ilgisi devam ediyor

Lapta Yavuzlar Lisesi öğrencileri bugün Tatlısu’ya bir araştırma gezisinde bulunudular. Bu kapsamda  Tatlısu Belediye Başkanı  Hayri Orcan’a ziyaret ettiler.

Kıbrıs’ta sadece Tatlısu’da bulunan tarihi eserlerin minyatürlerinden oluşan Minia Kıbrıs hakkında Başkan Hayri Orcan öğrencilere ve öğretmenlere bilgileraktardı.

Daha sonra Arkeo Park projesinden de bahseden Orcan, bu projenin şuan için başladığını ve böylesine bir projennin sadece Tatlısu’da gerçekleştirilecek olmasının kendilerini gurulandırdırdığını ve heycanlandırdığını dile getirdi.

10 BİN YIL ÖNCEKİ KÖYÜ İNŞA ETMEYE BAŞLADIK

10 bin yıl önce adaya ilk gelen insanların Tatlısu’ya yerleştiğini hatırlatan Orcan, Arkeo Park projesinde 10 bin yıl önceki köyü kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Bunun dünya çapında bir proje olduğunu, buna benzer küçük ölçekli bir kaç yapı bulunduğunu belirten Orcan, kendilerinin 12 ev yaparak bir yılda bir köy kurmayı hedeflediklerini kaydetti. Orcan, köyün Çiftlikdüzü denilen kazı alanında kurulacağını söyledi.

Orcan, Arkeo Park’a bir müzenin yanında yöresel ürünlerin de satıldığı market ile yöresel yiyeceklerin satıldığı küçük cafe ve restoranlar kurulacağını ifade ederek insanların ürettikleri şeyleri satabildikleri bir pazar yeri oluşturacaklarını kaydetti.

Bölgeye, yerel yönetim ile merkezi yönetimin işbirliğinde 24 saat hizmet veren, 112 acil merkezi kurduklarını da anlatan Orcan, bu projenin ülkemizde ilk olacağını belirtirken,  tüm okullarıda bu projeyi görmeye davet etti.

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