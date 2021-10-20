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Tatlısu'da elektrik kesintisi!

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Tatlısu Yalı Mahallesi, eski gölet ve seralar bölgesine yarın 09:00 ile 17:00 arası elektrik verilemeyecek.
Tatlısu'da elektrik kesintisi!

Tatlısu Yalı Mahallesi, eski gölet ve seralar bölgesine yarın 09:00 ile 17:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik, şebekede yapılacak çalışmalardan dolayı kesilecek.

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