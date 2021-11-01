Tatlısu'da Elektrik Kesintisi!

Tatlısu’da Yalı Mahallesi, Eski Gölet ve Seralar bölgesine yarın 09:30 ile 16:30 arasında elektrik verilmeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi şebekede yürütülecek çalışmadan dolayı yapılacak.
Tatlısu’da Yalı Mahallesi, Eski Gölet ve Seralar bölgesine yarın 09:30 ile 16:30 arasında elektrik verilmeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi şebekede yürütülecek çalışmadan dolayı yapılacak.
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