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Tatlısu'da Elektrik Kesintisi!

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Tatlısu’da Yalı Mahallesi, Eski Gölet ve Seralar bölgesine yarın 09:30 ile 16:30 arasında elektrik verilmeyecek.
Tatlısu'da Elektrik Kesintisi!

Tatlısu’da Yalı Mahallesi, Eski Gölet ve Seralar bölgesine yarın 09:30 ile 16:30 arasında elektrik verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi şebekede yürütülecek çalışmadan dolayı yapılacak.

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