Tatlısu'da Elektrik Kesintisi!

Tatlısu-Geçitkale kavşağı ile Küçük Erenköy arasında kalan bölgeye yarın 09.30 ile 16.30 arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yürütülecek çalışma nedeniyle yapılacak.
Tatlısu-Geçitkale kavşağı ile Küçük Erenköy arasında kalan bölgeye yarın 09.30 ile 16.30 arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yürütülecek çalışma nedeniyle yapılacak.
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