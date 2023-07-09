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Tatlısu'da Lavanta Günleri Etkinliği Yapıldı....

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Tatlısu Belediyesi tarafından yetiştirilen Lavanta bahçeleri, etkinlikle hasata açıldı.
Tatlısu'da Lavanta Günleri Etkinliği Yapıldı....

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Lavanta günleri etkinliğine katıldı.

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkede lavanta üretimini desteklemek ve ekonomik değere dönüştürülmesi için ellerinden gelen katkıyı yaptıklarını söyleyerek, geniş kullanımı olan lavantanın üretimine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Etkinlik Lavanta bahçelerinin gezilmesi ve ziyaretçilerin Lavanta hasadına katılmaları ile devam etti. Ayni anda etkinlik alanında kurulan stantlarda ziyaretçilere Lavanta şerbeti ve Lavanta yağı satışı yapıldı.

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