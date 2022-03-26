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Tatlısu’da “Motivasyon Durağı” Etkinliği Düzenlendi

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Tatlısu’da “Motivasyon Durağı” Etkinliği Düzenlendi
Tatlısu’da “Motivasyon Durağı” Etkinliği Düzenlendi

Tatlısu Belediyesi ev sahipliğinde, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Toplumsal Gelişim Hareketi ile Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği işbirliğinde “Motivasyon Durağı” etkinliği yapıldı. 

Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği Başkanı Çiğdem Duvarcı,Toplumsal Gelişim Hareketi Başkanı Prof. Dr. Sibel Dinçyürek ile Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) Başkanı Rabia Özcömert, etkinliğin açılışında yaptıkları kısa konuşmalarda etkinlik hakkında bilgiler vererek aile içi iletişimin ve kaliteli zaman geçirmenin önemine vurgu yaptı.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da, konuşmasında etkinliğin önemine dikkati çekti. Orçan,  Tatlısu’nun her zaman ilklerin yaşandığı bir belde olduğunu ifade ederek “çocuklar toplumların geleceğidir eğitim sadece okulda değil aile içerisindeki iletişimle de desteklenmelidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, psikoloji ve rehberlik uzmanları tarafından ailelere yönelik “Stres ve Motivasyon”, “Aile içi Etkili İletişim” ve “Bağımlılık” başlıkları altında eğitimler verildi.

Sağlık uzmanları tarafından katılımcıların şeker ölçümünün yapıldığı etkinlikte ayrıca yöresel kültürü koruma ve ileriye taşıma hedefiyle çocuklara sokak oyunları oynatılarak, yöresel masallar okundu ve hediyeler dağıtıldı.

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