Tatlısu'da yangın

17.09.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Tatlısu’da bulunan bir tatil köyünün ahşaptan mamul odası içerisinde, muhtemelen elektrik panosu içerisindeki elektrik kablolarının ısınıp kısa devre yapması sonucu yangın meydana gelmiştir.
Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, odanın tüm iç kaplama tahtası, klima iç ünitesi, çekyat koltuk, mutfak ve elbise dolapları ile elektrik dağıtım panosu yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
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