Tatlısu'da Yasin Boğa'ya Ait Araç Yangınla Kül Oldu: Soruşturma Başlatıldı

Tatlısu'da Yasin Boğa'ya Ait Araç Yangını Olay Yeri İncelemeleriyle Araştırılıyor

Tatlısu'nun Aktunç Mahallesi'nde, 20 Şubat 2023 tarihinde saat 12.10 sıralarında, Yasin Boğa'ya ait FK 484 plakalı salon araç, ikametgahının önünde park halindeyken beklenmedik bir olayla karşılaştı. Muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu araçta yangın çıktı.

Hemen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, hızla olay yerine intikal etti ve yangına müdahale etti. Ancak, yangın aracın motor bölümünde büyük hasara neden oldu ve tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.