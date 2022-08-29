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Tatlısu’daki bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

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Tatlısu’dan bazı bölgelerde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Tatlısu’daki bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk  Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Girne Bölge Amirliği, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesi’ne elektrik verilemeyeceğini bildirdi. 

Yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerektiği vurgulandı.

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