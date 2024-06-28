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Tatlısu'daki kazada bir kişi hayatını kaybetti

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Tatlısu’da Davlos Market yakınlarında saat 17.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 41 yaşındaki iki çocuk babası Hüseyin Palu hayatını kaybetti.
Tatlısu'daki kazada bir kişi hayatını kaybetti

Tatlısu’da Davlos Market yakınlarında saat 17.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 41 yaşındaki iki çocuk babası Hüseyin Palu hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Geçitkale'de sakin Hüseyin Palu (E-41), yönetimindeki FC 228 plakalı araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği bir esnada, viraj üzerinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Güney Kıbrıs'ta  sakin Christoforou Christoforos (E-49) yönetimindeki MEH 831 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştılar. 

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