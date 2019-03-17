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Tatr:“Doğrudan gelir desteği açıklanmalı”

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UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “Hükümeti, çiftçiyi daha fazla mağdur etmeden 2018-2019 üretim dönemi için doğrudan gelir desteği olarak çiftçi ve narenciye üreticisine verilecek destek miktarının dönüm başına ne olacağını” açıklamaya davet etti
Tatr:“Doğrudan gelir desteği açıklanmalı”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “Hükümeti, çiftçiyi daha fazla mağdur etmeden 2018-2019 üretim dönemi için doğrudan gelir desteği olarak çiftçi ve narenciye üreticisine verilecek destek miktarının dönüm başına ne olacağını” açıklamaya davet etti

Ersin Tatar yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
“4’lü koalisyon hükümetinin tüm sektörlerle zararı devam ediyor. Kıbrıs Türk çiftçi ve narenciye üreticisi için büyük önem taşıyan 2018-2019 üretim dönemi doğrudan gelir desteği miktarı normalde üretim dönemi öncesi açıklanması gerekirken aradan 5 ay geçmesine rağmen henüz açıklanmamıştır. Çiftçimiz, narenciye üreticimiz bundan önceki yıllar gibi bu miktarların ne olduğunu bilmek istiyor. Çiftçimizin nerdeyse bu yılki hasada başlayacak olmasına rağmen bu miktarı bilememesi, hükümetin bir türlü miktarı açıklamaması büyük bir eksiklik ve sıkıntı kaynağıdır. Çiftçilerimiz sürekli bize başvurmakta ve hükümetin dönüm başına vereceği destek miktarını bir an önce açıklaması için gerek baskıyı hükümet üzerinde kurmamızı talep etmektedirler. UBP olarak çiftçimizin yanındayız ve konunun yakın takipçisiyiz.

Öte yandan, Bakanlar Kurulu’nun 23 Ekim 2018 tarihinde aldığı bir kararla Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi’nden 6 milyon 800 bin TL’lik bir miktar karşılıksız olarak gübre alımı için Kooperatif Levazım şirketine yatırılmıştır. Yani diğer gübre bayileri hiç düşünülmeden çiftçinin parası sermaye olsun diye Kooperatif Levazım Şirketi’ne aktarıldı.
Ancak aradan 4 buçuk ay geçmesine rağmen henüz bir mahsuplaşma söz konusu değildir. Bu olay Rekabet Yasası’na aykırı olduğu kadar henüz mahsuplaşmanın yapılmaması ve devletin çiftçi için ayırdığı paranın akıbetinin meçhul olması dolayısı ile idari yönden de hatalıdır.”

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