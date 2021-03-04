Tatvan'da askeri helikopter düştü; 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri bir helikopterin düştüğü belirtildi. Helikopter düştüğü haberi üzerine çok sayıda ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi bölgeye sevk edildi. Kazada 9 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri bir helikopterin düştüğü belirtildi. Helikopter düştüğü haberi üzerine çok sayıda ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi bölgeye sevk edildi. Kazada 9 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter düştü. Kazada 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı açıklandı.

Hayatını kaybeden askerler arasında, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

Eurocopter Cougar, Eurocopter tarafından üretilen çift motorlu, orta ağırlıkta, çok amaçlı askeri helikopter modeli. Aérospatiale Puma modelinin geliştirilmiş versiyonudur. Sivil havacılıkta eşdeğeri Eurocopter Super Puma'dır. TSK tarafından AS-532UL versiyonu kullanılmaktadır.

Alımına 1993'te karar verilen AS532 Cougarlardan ilk aşamada 20 adet satın alındı. Fransa'da üretilen helikopterler Türk Kara Kuvvetlerine 1996'dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995'teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara'da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532'nin 20'si Türk Hava Kuvvetlerine arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetlerine verildi.