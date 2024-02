Şubat ayına rağmen ılık ve güneşli bir gün… Dışarıda kuşlar cıvıl cıvıl… Onların keyifli

ötüşleri bahçeleri de sarmış, şenlendirmiş. Günlerdir şiddetli esen lodosla, kırılırcasına

savrulan ağaçlar ve çiçekler bugün hafiften esen rüzgârda aheste aheste salınırken, gece

yağan yağmurla yıkanmış yaprakları bugün daha parlak, daha canlı… Görünen o ki, doğa

halinden memnun bugün. Umuyorum ki bu ortam kısa süreli de olsa memleket sorunlarıyla

altüst olmuş beynimize huzur verir, düşüncelerimizi dinginleştirir.

Çiçeklerin çoğu henüz kış uykusunda.. Uyanmak için baharı bekliyorlar. Yine de bahçeyi

süsleyen birkaçı var. Nergisler dallarında yarı solmuş, son demlerinde... Siklamenler pembe,

beyaz çiçekleriyle varlıklarını devam ettirmeye ve uçuk kokularını salmaya devam ediyorlar.

Ben onlara hâlâ ısrarla “tavşankulağı” diyorum. İstanbul’da öğrendim bir adının da siklamen

olduğunu. Hatta bununla ilgili komik bir de anım var…

Orada bahçem yoktu. Çoğu insan gibi apartman dairesinde yaşıyordum ve çiçeklerimi

balkonda yetiştiriyordum. Hatta sonradan tüm pencerelere ferforje yaptırmış; oraları da çiçek

saksılarıyla doldurmuştum. Sık sık çiçek seralarından çiçek alıyordum. Yine öyle bir gündü.

Bana en yakın yer olan Eyüp’e gitmiştim çiçek fidanı almak için. Orası da çiçek seralarıyla

dolu bir yerdi. Hâlâ da öyle… Serada dolaşırken tavşankulaklarını gördüm. Çiçekleri burada

bildiklerimden daha iriydi ve çeşitli renkleri vardı. Bense sadece beyaz ve uçuk pembesini

biliyordum. Yine de gördüklerim basbayağı tavşan kulağıydılar işte!.. Satıcıya

“tavşankulakları kaça” diye sorduğumda adamcağız afal afal yüzüme baktı. “abla biz tavşan

değil çiçek satıyoruz” dedi. Adam mı normal değildi, ben mi yanlış bir şey söylemiştim diye

şaşırdım. Adamı tavşankulaklarının yanına götürdüm ve elimle gösterdim. “Abla onlar

siklamendir” dedi. İşte o gün öğrendim oralarda adlarının siklamen olduğunu.

*****

Bir görüntü, bir koku, bir ses insanı nerelere götürmüyor, kimleri hatırlatmıyor ki bazen?…

Ben de bu Şubat gününde tavşankulaklarının uçuk kokusuyla eski günlere gittim yeniden.

Baf’ı, oradaki evimizi ve en çok da rahmetli anacığımı her zamankinden daha yoğun şekilde

hatırladım. Anılar dört yanımı sardı yine. O anılar ki; gelip dayanınca kapıya, sözlerin ardı

arkası kesilmez.. Hele onlar, yalansız, riyasız tertemiz zamanlara aitseler!… Böyle bir Şubat

gününde kaybetmiştik annemi tam 28 yıl önce… Tam da 21 Şubat olan bu günde… Nurlar

içinde huzurla uyusun…

Baf ‘taki evimiz bahçe içinde taş ve kerpiçten yapılmış büyük bir evdi. Kasabanın

merkezinden biraz uzaktı ve yollarımız da dar toprak yollardı. Bu yüzden, kışın okula

giderken iki ayakkabı kullanmak zorundaydık. Evden, kendi bahçemizden asfalta çıkan yola

kadar giydiğimiz çamurlu ayakkabıları bir yere saklar, asfaltta diğerlerini giyerdik. O zamanlar

yağmur da bolca yağardı. Yazın başka güzelliği vardı oraların, kışın başka… Kışın yabani

laleler, nergisler, tavşankulakları hatta sonradan orkide olduğunu öğrendiğimiz çiçekler

toplardık kral mezarları denen bölgeden. Evimiz şimdilerde müze haline getirilen “Kral

Mezarları”na yakındı. Hamarat ve meşakkatliydi anacığım. Hem bahçe işlerinde babama

yardım eder hem de evine ve çocuklarına yetmeye çalışırdı. Böyle yağmurlu ve soğuk kış

günlerinde ısınmamız ve iyi beslenmemiz için neler yapmazdı neler!...

Ocaklık denilen, şimdiki şömineye benzer bir yerde pişirirdi yemeklerimizi kışın. Öyle gaz

ocağı falan yoktu o zamanlarda. Hatta islim denilen pişirme cihazı bile evimize sonradan

girmişti. Ateşi yakmak bile olağanüstü zahmetliydi. Gözleri dumandan yaşarırdı anacığımın

ateşi yakarken. Ama odunda pişen yemeğin lezzeti de bir başka olurdu hani!.. O ocağın

üstünde neler pişirmezdi ki!.. Bize gelen arkadaşlarım hala annemin yaptığı yemekleri

anlatırlar. Kazan dolusu üzümlü kırmızı kabak pişirirdi. Bir kısmı ile börek yapardı. Bütün

mahalle ve bize gelenler mutlaka tadarlardı o kabaktan. Babam çok sevdiği, şimdilerde

zahmetli olduğu için çok az insanın yaptığı bumbar dolması en az haftada bir mutfağımızın

konuğuydu. Hele Baf usulü katmeri çok meşhurdu annemin.

Kıbrıs’ta katmer her bölgede farklı yapılır. Baf’ta hamur, zeytinyağı ve şekerle yapılırdı.

Hamuru açmak da ayrı bir maharet isterdi. İnce açmak gerekirdi. Annemin oklava ile açtığı

hamur arkası görünecek kadar şeffaf olurdu. Hamur kare şeklinde kapatılır ve sacta

pişirildikten sonra içine zeytinyağı ve şeker konurdu. Tadına doyulmazdı annemin yaptığı

katmerin. Ara sıra ben de yufka ile yapmaya çalışıyorum ama nafile. Nerede o eski lezzet?..

*****

Hayatta yaşadığımız her şey aslında bir süreçtir. Yaşanır, bilgisi alınır ve form değiştirir.

Olayları yaşarken, onların hangi yanımızı eğittiğini, hangi yönde ufkumuzu genişlettiğini ve

bilgilendirdiğini fark etmekle bilinçli ve farkındalık dolu bir hayat yaşarız. Bu farkındalık içinde

kendimize hedefler belirleriz. Hepimiz zaman zaman sorarız kendimize yaşamın hedefi nedir

diye. Herkes kendi dünyasında küçük ya da büyük hedefler seçer ve onları gerçekleştirmek

için didinir durur. Doğuyoruz, büyüyoruz, okuyoruz, meslek sahibi oluyoruz, yuva kuruyoruz,

para kazanmak için çabalıyoruz ve sonra da ölüyoruz!..

Ne kadar sıradan şeyler bunlar!.. Oysa hayatta daha derin, daha anlamlı şeyler olmalı.

Hayatın anlamını keşfedebilmek için; insanın kendi kişisel yazgısını, yaşamdaki hedeflerini

ve en önemlisi kendisini bulması; aydınlanıp gelişebilmesi için kendi içine bir yolculuk

yapması gerekir. Çünkü kendi içimizdeki ülkeyi keşfetmeden gerçek anlamda büyümek ve

olgunlaşmaktan bahsedemeyiz.