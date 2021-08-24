Ulusal Birlik Partisi’nin grup toplantısı yapıdı. Toplantıda kurultayın tek merkezde mi yoksa ilçelerde mi yapılacağı yanında genel sekreterliğin kaldırıp genel başkan yardımcılığının getirilmesi, olağan kurultayın iki yılda bir yerine üç yılda bir yapılması, üyeliğin sona ermesiyle ilgili düzenlemeler, 3 olağan kurultayda üst üste oy kullanmayan üyelerin üyeliğinin düşmesi gibi konularda tüzük değişikliğine gidilmesi ele alındı.

Grup toplantısında alınanan tavsiye niteliğindeki kararlar UBP Parti Meclisi’nde görüşülecek.