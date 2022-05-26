Tavuğa da Zam Geldi

Akaryakıta yüklü miktarda zam beklenirken, temel gıda ürünleri de her geçen gün zamlanıyor.
Tavuk etinin kilosu gelen 15 TL'lik zamla 50 TL'ye dayandı.
Tavuk etinin kilosu artık 43,48 TL değil, 49,99 TL olarak vatandaşın karşısına çıkacak.
Akaryakıta yüklü miktarda zam beklenirken, temel gıda ürünleri de her geçen gün zamlanıyor.
Tavuk etinin kilosu gelen 15 TL'lik zamla 50 TL'ye dayandı.
Tavuk etinin kilosu artık 43,48 TL değil, 49,99 TL olarak vatandaşın karşısına çıkacak.
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