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Tavuk döner yerken bunlara dikkat!

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Ekonomik ve lezzetli oluşuyla en çok tercih edilen sokak lezzetlerinin başında geliyor tavuk döner. Ancak bu yiyeceği tercih ederken gözü kara davranmamak gerekiyor
Tavuk döner yerken bunlara dikkat!

Ekonomik ve lezzetli oluşuyla en çok tercih edilen sokak lezzetlerinin başında geliyor tavuk döner. Ancak bu yiyeceği tercih ederken gözü kara davranmamak gerekiyor. Nereden aldığınızdan tutun da döner tezgahının temizliğine kadar dikkat etmeniz gereken detaylar var.

10242768-728xauto.jpgLezzetli döner yemek isterken sağlığınızdan da ödün vermemeniz gerekiyor. Gıda zehirlenmesi ya da başka bir sağlık sorunuyla karşılaşmamak için:

640xauto-(5)-002.jpgTavuk etinin ısı derecesi her bir tarafa eşit olarak düşmeli. Sadece dış kısmının değil etin iç kısımlarının da pişmiş olması gerekiyor.

Satın alınan dönerin, tavuğun but ve göğüs kısımlarından yapılması önemli. Bazı işletmeler tavuğun derisi gibi farklı malzemeleri de ekleyebiliyor. O yüzden döneri bildiğiniz yerden yemeye özen gösterin.

640xauto-(6)-001.jpgDöner pişince içine ne girdiğinin anlaşılması zordur. Bu sebeple 10 liranın altında tavuk döner satan yerlerden uzak durun.

Hijyenik bir döner için, döner ustasının elinde eldiven ve başında ise bonesi olmalı. Kullanılan döner bıçağı ve terazinin de son derece temiz olması gerekiyor. Aksi halde zehirlenmek kaçınılmazdır. Çünkü tavuk, en çabuk bozulan ve en hızlı zehirleyebilen bir gıda türüdür.

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