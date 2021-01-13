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Tavuk dürüm arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

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Muş'un Bulanık ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, tavuk dürüm arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Tavuk dürüm arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 11 Aralık'ta Bulanık ilçesinde yol kontrol uygulamasında bir otomobil durduruldu.

Otomobilde uyuşturucu madde arama köpeği "Caka" ile yapılan aramada, tavuk dürüm arasına gizlenmiş 8,6 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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