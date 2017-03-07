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Tavuk Göğsü Üzerinde Bulunan Beyaz Çizgiler Neyi İfade Ediyor?

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Tavuk Göğsü Üzerinde Bulunan Beyaz Çizgiler Neyi İfade Ediyor?
Beyaz çizgiler, hem tavuklar hem de tüketiciler için ciddi bir sorun!

Eğer tavuk eti yiyen biriyseniz, tavuk göğsünde beyaz çizgiler olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Doğal yağ ile karıştırılmaması gereken bu beyaz çizgiler aslında büyük sorundur ve doğal değildirler.

Dünya Tarımında Merhamet (Compassion in World Farming (CIWF)) isimli hayvanları koruma grubunun yayınladığı yeni bir video, fabrikada yetiştirilen tavuklarda görülen kas rahatsızlıklarının göstergesi olan "beyaz çizgilere" dikkat çekiyor. CIWF'ye göre, tavuk çiftliğinde yetiştirilen tavukların yaklaşık % 96'sı, daha doğal koşullarda yetiştirilen tavuklara göre % 224'e kadar daha fazla yağ ile sonuçlanan kas rahatsızlıklarına sahip.

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Tavuklar Açısından Sorunlar

Daha fazla mktarda satılabilir tavuk etini hızlı ve ucuza elde etmek için tavuk çiftliği fabrikaları, tavukların ağırlık ve büyüme oranlarını artırmak için büyüme hormonu, yüksek kalorili yem ve diğer teknikleri kullanıyorlar. Hatta, ABD Ulusal Tavuk Konseyi'ne göre, piyasaya gönderilen bir tavuğun ortalama boyutu ve yaşı, 1950 yılında 1,4 kg ve 70 günlükken, 2015 yılında 2,8 kg ve 47 günlük durumuna geldi. Bunu bir düşünün: Olgun bir tavuğun ağırlığı, son 50 yılda iki katına çıkmış ve ömrü 23 gün azalmış. Bu, fabrikada yetiştirilen tavukların büyüme hızlarının hızla arttığı anlamına geliyor. Elbette bu durum, tavuklarda ciddi fiziksel problemlere neden oluyor. Ve ne yazık ki bu tür rahatsızlıklar yaşayan tavukların yaşamlarının çoğunda sürekli acı hissediyor olması muhtemel.

Tüketici Açısından Sorunlar

Bu uygulamaların sonucunda zarar görenler sadece tavuklar değil. Tüketiciler, yağsız protein kaynağı olarak kabul edilen tavukta %224 daha fazla yağ tüketmek durumunda kalarak tavuk etinden doğal olandan daha fazla yağ alırlar. Obezite ve obeziteye bağlı rahatsızlıkların giderek büyüyen bir sorun olduğu da herkes tarafından biliniyor...

CIWF tarafından hazırlanan raporda, "Beyaz çizgiler, tavuk etinin besin değeri ve kalitesini ciddi şekilde etkiliyor. Yoğun beyaz çizgiler oluşmuş tavuk göğüs filetosunun, normal göğüs etinden % 224'e kadar daha fazla yağ ve % 9 oranında daha az protein içerdiği bulundu." diye belirtiliyor.

Tüketiciler, çok işlenmiş gıdalardan uzak durmaya ve tavuk eti gibi doğal ürünlere yönelmeye karar verdiklerinde, vücutları için sağlıklı bir seçim yapmaya çalışıyorlar. Ancak beyaz çizgili tavukların yağlı eti, tavuk etinden önemli ölçüde daha az besleyici değere sahip.

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