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Tavuri olarak tanınan Mustafa Serttaş hayatını kaybetti

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Tavuri olarak tanınan Mustafa Serttaş hayatını kaybetti
Tavuri olarak tanınan Mustafa Serttaş hayatını kaybetti

Tavuri olarak tanınan Mustafa Serttaş hayatını kaybetti.

1 Mart'tan beri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Mustafa Serttaş bugün hayata gözlerini yumdu.

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