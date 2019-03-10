Tavuri olarak tanınan Mustafa Serttaş hayatını kaybetti.
1 Mart'tan beri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Mustafa Serttaş bugün hayata gözlerini yumdu.
Tavuri olarak tanınan Mustafa Serttaş hayatını kaybetti.
1 Mart'tan beri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Mustafa Serttaş bugün hayata gözlerini yumdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.