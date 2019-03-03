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Tavuri'nin beyin ölümü gerçekleşti

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Tavuri'nin beyin ölümü gerçekleşti
Tavuri'nin beyin ölümü gerçekleşti

Kıbrıslı Türklerinin onu cana yakınlığı ile tanıdığı Mustafa Serttaş ya da ‘şeytan’ anlamına gelen lakabıyla Tavuri sağlık problemleri ile boğuşuyor.

Ülkede dolandırma anlamında ünü ile yaygın olan Tavuri, uzun süredir şeker problemi ile boğuşuyordu bugün ise Tavuri'nin beyin ölumünün gerçeklestiği öğrenildi.

Tavuri yoğun bakımda hayat mücadelesini sürdürüyor.

 

Peki kimdir bu Tavuri ?

Sabıka kaydı 14 metre ama tanıyanlar onun dünyanın en cana yakın insanlarından biri olduğunu söylüyor. Mustafa Serttaş ya da ‘şeytan’ anlamına gelen lakabıyla Tavuri, kuzeyiyle güneyiyle bütün Kıbrıs’ı dolandırmış.

55eb27ebf018fbb8f8aef034.jpgHayatı boyunca her kılığa girdi. Bakan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı akrabası, milletvekili, komutan, müfettiş oldu. Henüz başbakan olmamış. “Allah isterse ona da sıra gelecek” diyor.
 

 Mustafa Serttaş ya da kuzeyiyle güneyiyle bütün Kıbrıs’ın bildiği adıyla Tavuri, yüksek kalibre bir dolandırıcı.

55eb27ebf018fbb8f8aef036.jpgAda’da onun numaralarını yutan sayısız insan var ama o kendini ‘zenginden alıp fakire veren biri’ olarak tanımlıyor. 1975’ten 2009’a kadar olan sabıka kaydı 27 sayfa; uç uca eklendiğinde tam 8 metre 10 santim... 2012’ye kadarki suçları da ilave edildiğinde listenin uzunluğu 14 metreyi buluyor. 30 yılda toplam 405 defa mahkeme huzuruna çıkmış. En önemli özelliklerinden biri, işlediği her suçtan sonra polise gidip teslim olması... Dedesinden yadigâr lakabı, yerel ağızda ‘şeytan’ anlamına gelse de Ada’da Tavuri’ye sempati duyan çok.

55eb27ebf018fbb8f8aef03c.jpg Bunca yıldır Rauf Denktaş dahil devletin en tepesindekiler ona yardım elini uzatmış ama pek işe yaramamış. Kıbrıs’ta birisi hukuku çiğnediğinde “Tavurilik yaptı” deniyor.

Ava giden avlanır

Kime sorsanız Tavuri şık giyinen biri olarak tanınır. ‘’ Seyyar kuyumcu gibi altınlar takınırdım. Altımda da son model Mercedes. Etrafımdakiler beni tanımayanlara kimi zaman milletvekili, kimi zaman bakan olarak tanıştırırdı. Adeta beni başkalarını dolandırmaya zorluyorlardı. Beni o şık halimle gören herkes söylenenlere kanıyordu. Onlar da kanmayaydı. Beni gerçekten işadamı zanneden kadınlar bile arkadaş olmak için yarışıyorlardı. Çoğu da benden büyük paralar koparma hayali kuruyor ama hayal kırıklığı yaşıyorlardı. Buna “Ava giden avlanır” denir. Sözleri akıllarda kaldı.

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