Tayfun Korkut ilk maçına çıkacak

Bundesliga'da Werder Bremen ile cuma günü karşılacak Bayer Leverkusen, Tayfun Korkut yönetiminde hazırlıklara başladı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de teknik direktörlük görevine getirilen Tayfun Korkut, takımıyla ligde çıkacağı ilk maçı için hazırlıklara başladı.

Ligde 10 Mart Cuma günü kendi sahasında Werder Bremen ile karşılaşacak olan Bayer Leverkusen, Türk teknik adam yönetiminde yoğun yağmur altında antrenman sahasında çalıştı.

Bayer Leverkusen'de milli futbolculardan Ömer Toprak antrenmanlara katılırken, cezası nedeniyle bir süre takımıyla sahaya çıkamayacak olan Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı çalışma yaptı.