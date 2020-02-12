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Tayfur Sökmen’in ailesi, Cumhurbaşkanı Akıncı’dan özür bekliyor

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Hatay’ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’in ailesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım.” ifadeleri için özür beklediğini duyurdu.
Tayfur Sökmen’in ailesi, Cumhurbaşkanı Akıncı’dan özür bekliyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demece tepkiler sürüyor.
Hatay’ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’in ailesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım.” ifadeleri için özür beklediğini duyurdu.

Sökmen’in torunu Mehmet Mursaloğlu, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, bir Türk devleti Cumhurbaşkanının bu şekilde açıklama yapmasının akla ve mantığa sığmadığını söyledi.

Akıncı’nın daha sınır ötesi operasyonla ilgili açıklamalarını da anımsatan Mursaloğlu, “Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, Türk halkından ve Hataylılardan özür dilemek mecburiyetindedir. Akıncı, değil Tayfur Sökmen, onun yarısı olamaz. Çünkü o devlet adamıydı. Kıbrıslı kardeşlerimiz hiç üzülmesinler, Kıbrıs’la biz kardeşiz. Akıncı’yı bu talihsiz açıklamasından dolayı kınıyorum.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı açıklamaların şahsını, ailesini ve Hatay halkını üzdüğünü vurgulayan Mursaloğlu, “Tayfur Sökmen sağlığını, malını, mülkünü, ailesini, bir tarafa bırakıp ‘vatan’ diye haykıran bir adamdır. Kıbrıs halkının da bu açıklamalara tepki göstermesi lazım.” dedi.

Mursaloğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın geçmişe bakıp, tarihten ders alması gerektiğini kaydetti.

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