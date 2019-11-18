  • BIST 107.040
  • Altın 271,101
  • Dolar 5,7297
  • Euro 6,3376
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Taygun:Kıbrıs Türk Petrolleri logosu altında Altınbaş’ın yakıtı satılıyor

» »
Toplu iş sözleşmesinin yenilenmediği ve gereken istihdamların yapılmadığı gerekçesiyle Dev-İş’e bağlı Petrol-İş Sendikası’nın başlattığı süresiz grev beşinci gününde..
Taygun:Kıbrıs Türk Petrolleri logosu altında Altınbaş’ın yakıtı satılıyor

Toplu iş sözleşmesinin yenilenmediği ve gereken istihdamların yapılmadığı gerekçesiyle Dev-İş’e bağlı Petrol-İş Sendikası’nın başlattığı süresiz grev beşinci gününde..

Petrol-İş Sendikası Başkanı Gökay Taygun taleplerine şimdiye kadar herhangi bir yanıt gelmediğini ifade ederek, “Bizim savunduğumuz mevcut toplu iş devamı ve bunun imzalanması bundan herhangi bir şekilde geri adım atmayacağız” dedi. Taygun, Kıbrıs Türk Petrolleri logosu altında Altınbaş Petrol’ün yakıtının satıldığını da savunarak halkın aldatıldığını kaydetti. Diyaloğa açık olduklarını belirten Taygun, Altınbaş Petrol de gaz stoğunun tükenmek üzere olduğu bilgisini aldıklarını sözlerine ekledi. (BRT)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Ağız Diş Sağlığı Haftası18 Kasım 2019 Pazartesi 15:43
  • BKP, ELAM'ı kınadı!18 Kasım 2019 Pazartesi 15:24
  • ‘Ürettikleriyle her zaman yaşayacaktır’18 Kasım 2019 Pazartesi 14:01
  • Dikkat! Beyköy ve Mevlevi atış alanlarında atış eğitimleri yapılacak18 Kasım 2019 Pazartesi 13:55
  • Kanunsuz avlanmadan 6 tutuklama...18 Kasım 2019 Pazartesi 13:45
  • Başbakan Tatar'a laf atılınca... "Ordeeeerrrr" diye seslendi...18 Kasım 2019 Pazartesi 13:00
  • Pilli, Aydınköy’ü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. 18 Kasım 2019 Pazartesi 12:19
  • Oktay, KKTC bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı18 Kasım 2019 Pazartesi 11:35
  • Üçlü görüşme öncesi belirsizlik sürüyor18 Kasım 2019 Pazartesi 11:28
  • Tatar: “KKTC Türkiye’nin gölgesine muhtaçtır, ne eşit kardeş devleti?”18 Kasım 2019 Pazartesi 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti