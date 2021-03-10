Tayland başbakanı soruyu ‘beğenmedi’: Gazetecilerin üstüne dezenfektan sıktı

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha basın toplantısı sırasında bir gazetecinin sorduğu soruyu ‘beğenmemesi‘ üzerine muhabirlerin üstüne dezenfektan sıktı.

Basın toplantısını takip eden gazetecilerden biri kabine değişikliğiyle ilgili soru sordu.

Bunun üzerine sinirlenen başbakan “Bu öncelikle sadece başbakanın bilmesi gereken bir şey değil mi? Sormamalısınız bile” yanıtını verdi.

Ardından kürsüde duran dezenfektanı eline alıp muhabirlere doğru yürüdü ve üstlerine sıkmaya başladı.

Başbakan dezenfektanı sıka sıka ilerleyerek podyumu terk etti.

2014’teki askeri darbeden beri iktidarda olan başbakanın basın toplantılarındaki ilk tartışmalı davranışı bu değil.

Daha önce de bir gazetecinin kafasını ve kulağının arkasını okşayan başbakan, bir başka basın toplantısında da soruları yanıtlamak üzere gerçek boyutlarda bir kartonetini getirerek gündem olmuştu.