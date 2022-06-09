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Tayland esrar üretimi ve ticaretini yasallaştırdı

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.Tayland sert uyuşturucu yasalarıyla bilinen Güneydoğu Asya'da bu yönde adım atan ilk ülke oldu.
Tayland esrar üretimi ve ticaretini yasallaştırdı

Tayland'da evlerde kenevir yetiştirmek ve esrar satmak yasallaştı.

 

Öte yandan esrar kullanmak ise illegal olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar bu adımla birlikte esrar kullanmanın da pratikte cezasız kalacağını belirtiyor.

Hükümet yerli esrar ticaretinin tarım ve turizme katkı yapmasını umuyor.

Öyle ki vatandaşlara bir milyon kenevir fidesi dağıtılmasına başlandı.

Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul "Bu hem halk hem de devlet için esrar ve kenevirden para kazanma fırsatı yaratacak" diyor.

Facebook hesabından esrarlı tavuk tarifi paylaşan bakan, esrarın içindeki etkin madde olan tetrahydrocannabinol (THC) oranının yemeklerde yüzde 0,2'yi geçemeyeceğini belirtti.

Yasal mı değil mi?

Tayland ekonomisi Covid-19'un etkisinden kurtulmaya çalışırken pek çok turist, istediği zaman dilediği yerde esrar tüttürüp tüttüremeyeceğini merak ediyor.

Hükümetin yanıtı net: Hayır, kamuya açık alanlarda esrar tüttüremezsiniz.

Dahası, THC oranı yüzde 0,2'den yüksek olan ürünlerin satışı da illegal kalmaya devam ediyor.

Tayland'ın resmi hedefi, esrar kullanarak tıbbi tedavi ve esrardan üretilen ürünlerin kârlı pazarında, özellikle de bir diğer etken madde olan CBD ticaretinde komşu ülkelerinin bir adım önünde olmak.

Fakat bir hedef daha var: Dünyanın en kalabalık cezaevlerinden bazılarındaki nüfusu azaltmak.

Bitkiyi yetiştirmek ve satmak artık yasal olduğu için kolluk kuvvetlerinin esrar taşıyan insanları gözaltına alması pek de mantıklı olmaz.

Tayland'da bu yasa çıkmadan önce de pek çok şirket kenevir bazlı ürünler satıyor ve restoranlar geleneksel yemeklere kenevir yaprağı ekliyordu.

Yetkililerin bu ürünlerdeki THC oranını nasıl denetleyeceği ise merak konusu.

Hükümet üretim ve kullanıma yalnızca tıbbi amaçla izin verildiğini söylese de bu çizgi yeni yasadan önce bile bulanıktı.

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