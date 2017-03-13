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Tayland ile Myanmar arasında pembe dizi krizi

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Tayland ile Myanmar arasında pembe dizi krizi
Tayland'da gösterilen, Burma saray entrikalarını konu aldığı ileri sürülen tarihi dizi, Myanmarlıları kızdırdı.

 Tayland'da gösterilen, Burma saray entrikalarını konu aldığı ileri sürülen tarihi dizi, Myanmarlıları kızdırdı.

BBC'nin haberine göre, Tayland'ın Channel 7 kanalında yayınlanan, 19. yüzyılda bir Güney Doğu Asya krallığındaki kanlı siyasi çekişmeleri anlatan "Bir Kadının İhtirasları (A Lady's Flames)" dizisi, Burma İmparatorluğunu anımsattığı gerekçesiyle Myanmarlıların tepkisini çekti.

Burma'da 1752-1885 yıllarında hüküm süren Konbaung Hanedanlığı'nın son kralı Thibaw Min'in büyük torunu Soe Win, "İyi komşular olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için" dizinin yayından kaldırılması çağrısında bulundu.

Dizinin "aşağılayıcı" unsurlar içerdiğini kaydeden Soe Win, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu dizi, tüm Myanmar halkının tepkisini çekti." ifadesine yer verdi.

Dizide, krallığın kontrolünü ele geçirmek için entrikalar çeviren Ananthip adlı kadın karakterin, gerçek hayatta çok sayıda kraliyet mensubunu katlettirerek eşi Thibaw'ın tahta çıkmasını sağlayan Hsinbyumashin'i hatırlattığı ileri sürülüyor. Diziyi izleyen bazı Myanmarlılar, dizide kullanılan kostümlerin ve ortamın da Burma sarayına aşırı benzerlik gösterdiğini belirtiyor.

Tayland haber portalı Khaosod da dizinin, Burma hakkındaki tarih kitaplar esas alınarak 1996'da yapılan bir dizinin yeni versiyonu olduğunu ileri sürdü.

Dizinin yapımcıları ise Khaosod'a yaptıkları açıklamada dizinin Burma ile ilgisinin bulunmadığını ve tamamen kurgusal olduğunu iddia etti. Yapımcılar, kostümler ve dizi setindeki benzerliğin, herhangi bir ülke veya zaman dilimini kasdettikleri anlamına gelmeyeceğini savundu.

İngiltere'nin 1885'te Burma'yı işgal etmesinin ardından Thibaw tahtan çekilmiş ve Burma monarşisi sona ermişti. 1948’de bağımsızlığını kazanan ülke, Burma Birliği adını almıştı. 1989’da darbeci cunta rejimini deviren generallar, daha kapsayıcı olduğu için ülkenin adını Myanmar olarak değiştirmişti. Tayland'da gösterime giren tarihi diziler, Myanmarlıları genelde kurnaz ve kötü karakterler olarak tasvir ettikleri gerekçesiyle eleştiriliyor.

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