Çin'de yeni Corona virüsünden (2019-nCoV) ölenlerin sayısı 56’ya yükseldi. Çin televizyonu CCTV'nin haberin göre ülkede virüse yakalananların sayısı ise 1975. Virüsü taşıyanların sayısı tüm dünyada ise 2 bini geçiyor.

Şimdiye kadar aralarında Tayland, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Vietnam, ABD ve Fransa'nın da bulunduğu bir dizi ülkede görülen virüs Kanada'ya da sıçradı. Sağlık makamlarının verdiği bilgilere göre Çin'in Vuhan kentinden kısa süre önce Kanada'ya gelen bir kişinin virüsü taşıdığı tespit edildi. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyon Bakanı Ma Hiaovei virüsün bulaşma kabiliyetini artırdığını ve enfeksiyonların sayısının artabileceğini söyledi. Virüs hakkında bilinenlerin sınırlı olduğunu söyleyen Ma virüsün mutasyonlarının yaratabileceği risklerin de tam olarak bilinmediğini söyledi.

Vatandaşlara kamusal alanda maske takma zorunluluğu

Çin'in güneyindeki Guangdong bölgesinde vatandaşlara kamusal alanda maske takma zorunluluğu getirildi. Alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar, eğlence merkezleri, parklar, kuaförler, ibadet alanları, müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler ve toplu taşımada bekleme salonlarında vatandaşlar ağız maskesi takacak.

Çin Tarım Bakanlığı ülkede yabani hayvan ticaretine ve nakliyesine yasak getirdi. Çin'de salgın sona erene kadar pazarlarda, balık mezatlarında, süpermarketlerde, restoranlarda ve internet üzerinden alışveriş platformlarında yabani hayvan alınıp satılamayacak. Tarım bakanlığından yapılan açıklamada tüketicilerin yabani hayvan tüketiminin yarattığı sağlık riskleri konusunda bilinçli olması gerektiği ve “sağlıklı beslenmesi” gerektiği belirtildi.

Virüsün 11 milyon nüfuslu Vuhan kentindeki balık ve yabani hayvan satılan bir pazardan kaynaklandığı sanılıyor. Sars virüsü ile aynı virüs familyasında yer alan virüsün yabani hayvanlardan insanlara geçtiği tahmin ediliyor. 2002/2003 yıllarında Sars virüsüne yaklaşık 8 bin kişi yakalanmış ve 800 kişi hayatını kaybetmişti. Sars virüsü Çin'de yemek olarak tüketilen misk kedisinden insanlara geçmişti.

ABD salgının ortaya çıktığı ve salgından en çok etkilenen Vuhan kentindeki vatandaşlarını kentten tahliye edeceğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarını Vuhan’dan San Francisco’ya getirmek için bir uçuş planlandığını açıkladı. Açıklamada özel kişiler için "sınırlı kapasite” olduğu belirtildi.