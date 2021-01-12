Tayland Kralı, çıplak fotoğrafları ifşa olan metresiyle hapishane temizl
Uzun süredir monarşi karşıtı protestolara sahne olan ülke, son olarak uluslararası bir skandalla dünya gündemini meşgul etmişti. Tayland Kralı'nın metresinin düşmanları, monarşi karşıtı aktivistlere kadının cinsel içerikli çıplak fotoğraflarını göndermişti.
Dünyanın en tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve metresi, geçtiğimiz günlerde çıplak fotoğraf skandalıyla gündeme gelmişti.
12 Ocak 2021 Salı 21:00
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