Uzun süredir monarşi karşıtı protestolara sahne olan ülke, son olarak uluslararası bir skandalla dünya gündemini meşgul etmişti. Tayland Kralı'nın metresinin düşmanları, monarşi karşıtı aktivistlere kadının cinsel içerikli çıplak fotoğraflarını göndermişti.