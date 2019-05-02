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Tayland kralı, kendi güvenliğinden sorumlu generalle evlendi

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Orgeneral Suthida kraliçe ilan edildi
Tayland kralı, kendi güvenliğinden sorumlu generalle evlendi

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kendi güvenliğinden sorumlu Orgeneral Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya ile evlendiğini ve Suthida'yı ülkenin Kraliçesi olarak ilan ettiğini duyurdu.

Bildiride, nikahın yasalara ve kraliyet geleneklerine uygun olarak gerçekleştiği ve Kraliçe Suthida'nın bundan böyle kraliyet ailesi mensuplarının tüm imtiyazlarına sahip olacağı ifade edildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Kraliyet nikah töreninin başkent Bangkok'taki Dusit Sarayı'nda gerçekleşti.

Saray muhafızlığına 2013 yılında katılan ve ilerleyen yıllarda kralın özel koruma birliğinin komutanı olan Suthida'ya, kral tarafından orgeneral unvanı verilmişti.

Kraliçe Suthida, 2016'da tahta çıkan Kral Maha Vajiralongkorn'un dördüncü eşi. Kral, önceki eşinden 2014 yılında boşanmıştı.

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