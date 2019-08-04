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Tayland Kralı Maha, resmi 'metres'ini ilan etti

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Tören sırasında Sineenat Wongvajirapakdi, Tayland Kralı Maha'nın ayaklarına kapandı
Tayland Kralı Maha, resmi 'metres'ini ilan etti

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn geçen pazar günü eski yakın koruması olan 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi'yi resmi metresi olarak ilan etti.

Hürriyet'in haberine göre, Kral Maha'nın 67'nci yaş gününe denk gelen seremonide Maha, resmi metresi Sineenat'a, aralarında Chula Chom Klao ve Beyaz Fil de olan dört nişan taktı.

Seremonide Kral Maha'ya üç ay önce evlendiği eşi Suthida Vajiralongkorn da eşlik etti. Tören sırasında Sineenat Wongvajirapakdi, Tayland Kralı Maha'nın ayaklarına kapandı.

Sineenat Wongvajirapakdi'nin resmi metres olarak ilan edilmesiyle beraber Tayland'da mutlak monarşiden parlamenter monarşiye geçilen 1932 yılından bu yana ilk kez bir hükümdar resmen çok eşli oldu.

Tayland Kralı Maha'nın resmi metresi unvanına sahip olan Sineenat Wongvajirapakdi daha önce Ananda Mahidol Askeri Hastanesi'nden hemşire olarak çalışıyordu.

Korumasıyla evlenmişti

66 yaşındaki Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kişisel güvenlik ekibinin başkan yardımcısı olan koruması General Suthida'yla geçtiğimiz aylarda evlenmişti.

Tayland Kralı Maha, evliliğin ardından eşi Suthida'ya "Kraliçe" unvanı vermişti.

Saray muhafızlığına 2013 yılında katılan ve ilerleyen yıllarda kralın özel koruma birliğinin komutanı olan Suthida'ya, kral tarafından orgeneral unvanı verilmişti.

Kraliçe Suthida, 2016'da tahta çıkan Kral Maha Vajiralongkorn'un dördüncü eşi.

Kral, önceki eşinden 2014 yılında boşanmıştı.

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