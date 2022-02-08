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Tayland Kralı’nın yeni oyuncağı ortaya çıktı: 500 milyon dolar harcadı

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Tayland'ın çılgın kralı Maha Vajiralongkorn'un kendisine yaklaşık 500 milyon dolarlık bir Boeing 777-300ER satın aldığı ortaya çıktı. Uçağın içinden çekilmiş fotoğraflar sızdırıldı.
Tayland Kralı’nın yeni oyuncağı ortaya çıktı: 500 milyon dolar harcadı

Giydiği beli açıkta bırakan tişört, dövmeleri ve eski partnerleriyle birlikte uluslararası kamuoyunda “Çılgın Kral” olarak da bilinen Rama X. lakabıyla tanınan 69 yaşındaki Maha Vajiralongkorn’un vergi mükelleflerinin parasıyla kendisine yaklaşık yarım milyar dolara bir uçak satın aldığı ortaya çıktı.

Tayland Kralı, satın aldığı uçağın tuvaletini de değiştirdi.

Almanya’nın çok okunan tabloid gazetesi Bild’de yer alan haberde Tayland kralının 73.86 metre uzunluğunda Boeing 777-300ER tipi uçak satın aldığı duyuruldu. Saatte 920 kilometre hıza ulaşabilen uçağın durmaksızın 12.000 kilometre menzile kadar uçabildiği de hatırlatıldı.

Uçağın iç tasarımını değiştiren Maha X, ceviz kaplamalar yerine tik ağacını tercih etti.

Boeing 777-300ER’ın kanat numarasının HS-TTA olduğu belirtilirken uçağın içinde de kapsamlı bir restorasyon yapıldığı belirtildi. Şu an ABD’deki Boeing hangarında duran uçağın duvar ve diğer malzemelerinin değiştirildiği belirtildi.

2016’da Almanya’da çekilen fotoğraflarda Tayland Kralı’nın (soldaki) belini açıkta bırakan bir atlet ve düşük belli bir pantolon giymesi gündem olmuştu.

Uçağın tuvaletinde de lükse kaçan Rama X’in bu tadilat için metrekare başına yaklaşık 10.000 dolar ekstra para ödediği de belirtildi. Rama X’in uçağın içi için lüks marka ve tasarımcılarla anlaştığı da duyuruldu.

Öte yandan birkaç hafta içinde uçuşa hazır hale getirilecek Boeing 777-300ER’ın ilk uçuşunu Almanya’nın Bavyera bölgesine yapacağı öğrenildi.

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