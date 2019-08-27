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Tayland Kraliyet Sarayı, Kral'ın 'resmi metresinin' fotoğraflarını yayımladı, site çöktü

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Kral Maha Vajiralongkorn'un resmi metresi Sineenat Wongvajirapakdi'nin fotoğraflarını yayımlayan Tayland Kraliyet Sarayı'nın internet sitesi, aşırı ilgi yüzünden bir süre sonra çöktü.
Tayland Kraliyet Sarayı, Kral'ın 'resmi metresinin' fotoğraflarını yayımladı, site çöktü

Tayland Kraliyet Sarayı, Kral Maha Vajiralongkorn'un resmi metresi Sineenat Wongvajirapakdi'nin fotoğraflarını yayımladı. Sarayın internet sitesi aşırı ilgi yüzünden bir süre sonra çöktü.

​BBC Türkçe’de yer alan habere göre fotoğraflarda 34 yaşındaki Sineenat, bir savaş uçağı kullanırken ve askeri üniforma içinde otomatik silahla atış yaparken görülüyor.

Sıra dışı yaşam tarzıyla dikkat çeken 67 yaşındaki Kral Vajiralongkorn Mayıs'ta eski koruması olan 41 yaşındaki Kraliçe Suthida'yla evlenmiş, iki ay sonra da Sineaat'ı "resmi metresi" ilan etmişti.

 

Sineenat, Tayland'da yaklaşık 100 yıl aradan sonra bu sıfatı taşıyan ilk kişi. Sineenat'ın bu unvanı aldığı törende Kraliçe Suthida da hazır bulunmuştu. Üç gün süren düğüne Sineenat da katılmıştı.

Sarayın internet sitesinde Sineenat'ın 60'tan fazla fotoğrafının yanı sıra, 46 sayfalık biyografisine de yer verildi.

Sineenat bir savaş pilotu, hemşire ve koruma görevlisi.

Kral'ın dördüncü eşi olan Kraliçe Suthida ise eski bir hostes ve Kraliyet Muhafızları'nın başkan yardımcısıydı.

Hayatının büyük bölümünü Almanya'da geçiren Vajiralongkorn, 2016'da babasının ölümünden sonra tahta geçmişti.

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