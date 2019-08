Tayland Kraliyet Sarayı, Kral'ın 'resmi metresinin' fotoğraflarını yayımladı, site çöktü

Tayland Kraliyet Sarayı, Kral Maha Vajiralongkorn'un resmi metresi Sineenat Wongvajirapakdi'nin fotoğraflarını yayımladı. Sarayın internet sitesi aşırı ilgi yüzünden bir süre sonra çöktü.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre fotoğraflarda 34 yaşındaki Sineenat, bir savaş uçağı kullanırken ve askeri üniforma içinde otomatik silahla atış yaparken görülüyor.

Sıra dışı yaşam tarzıyla dikkat çeken 67 yaşındaki Kral Vajiralongkorn Mayıs'ta eski koruması olan 41 yaşındaki Kraliçe Suthida'yla evlenmiş, iki ay sonra da Sineaat'ı "resmi metresi" ilan etmişti.

LOOK: Unexpected photos of the Thai King’s consort were published on the Thailand palace website-- which subsequently crashed.



Major-General Sineenat Wongvajirabhakdi was named Royal Noble Consort in July pic.twitter.com/pOGl8hiqiX