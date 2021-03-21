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Tayland polisi, Krallık Sarayı'nın yakınında toplanan meşrutiyet yanlılarına saldırdı

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Krala karşı meşrutiyet talep eden eylemcilere polis TOMA ve biber gazıyla saldırdı.
Tayland polisi, Krallık Sarayı'nın yakınında toplanan meşrutiyet yanlılarına saldırdı

Tayland polisi Cumartesi günü Bangkok'taki Kral'ın sarayının yakınında monarşide reform talebinde bulunmak için toplanan protestoculara saldırdı.

Yüzlerce polis, insanları Büyük Saray'dan uzaklaştırmak için protestoculara karşı farklı cephelerde cop, biber gazı ve TOMA'larla saldırdı. Meşrutiyet ve siyasal tutukluların serbest bırakılmasını talep eden eylemciler sarayın bulunduğu Sanam Luang'da toplanırken polis hoparlörler üzerinden “Sokaktaki herkesi tutuklayacağız” anonsunun hemen ardından saldırı başlattı.

Polis Sözcüsü Kissana Pattanacharoen gazetecilere verdiği demeçte, polisin kalkan, cop, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını ve beş kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre Polis Sözcüsü Pattanacharoen "önce defalarca uyarılarda bulunduk" dedi ve protestocuların metal çubuklar kullandığını ve taşla mermer attığını iddia etti.

Gösteriler, parlamentonun askeri destekli anayasayı yeniden yazmayı amaçlayan bir tasarıyı reddetmesinden sonrasında geldi. Bu hafta, "isyana teşvik etmek ve monarşiye hakaret etmekle" suçlanan eylemcilere karşı toplu bir duruşma başladı.

Reuters'a konuşan bir eylemci, "Gerçek demokrasi istiyoruz ve seçildiğini söyleyen ancak ordudan gelen bir hükümet değil" dedi ve "Dünya değişti ve biz de Batı ülkelerindekiyle aynı türden monarşi istiyoruz." diye ekledi.

Protesto alanının yakınındaki bir kral portresi tahrip edildi.

Tayland'lı eylemciler Başbakan Prayuth Chan-ocha'nın siyasi statükoyu koruyacak ve iktidarda kalmasını sağlayacak bir süreç tasarladığını söylüyorlar. Protestocular ayrıca, 2014 darbesinden sonra ordu tarafından hazırlanan anayasanın krala çok fazla güç verdiğini söyleyerek, monarşide reform talep ediyor.

Başbakan Prayuth ve hükümet yetkilileri, krala yönelik eleştirinin yasadışı ve uygunsuz olduğunu iddia etti.

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