Tayland Prensesi devlet kurumuna maske ve jel ürettirdi, kendi markasını basarak halka dağıttı

Tayland Kralı'nın moda tasarımcısı kızı Prenses Sirivannavari'nin, devlet kurumuna kendi markası altında koronavirüsle mücadele kapsamında maske ve hijyen jeli ürettirerek hayır amaçlı dağıtması "propaganda yapıyor" tartışmalarına neden oldu.

33 yaşındaki prensesin "Sirivannavari Bangkok" adlı bir marka tescil ettirdiği, ancak bu markaya ait maske ve hijyen jellerinin başkentte bulunan Chulalongkorn Hastanesi'nin eczane departmanı tarafından üretildiği belirtildi.

Prenses Sirivannavari Nariratana'nın daha sonra King Chulalongkorn Memorial Hastanesi'ne resmi ziyarette bulunarak ülkede Covid-19 vakalarının arttığını söylediği, kendi firmasının üretimi olduğunu iddia ettiği tıbbi malzemeleri de hastaneye bağışladığı ifade edildi. Tayland Prensesi ayrıca sosyal medya hesabında herhangi bir tıp ya da eczacılık eğitimi almamasına rağmen doktor önlüğü giyerek, dezenfektan üretimi yaparken poz verdi.

Devlet bütçesinden yardım dağıtıldı, halkın kraliyet ailesine teşekkür etmesi istendi

Taylanda'da koronavirüs vakalarının artması sonrası devlet bazı ailelere korunma amaçlı hijyen malzemesi dağıtmış, ancak söz konusu aileler "zorla" kameraya alınarak kraliyet ailesine teşekkür edilmesi istenmişti. Tayland'da ücretsiz dağıtılan temizlik malzemelerinin ise kraliyet bütçesinden değil, devlet bütçesinden alındığı ortaya çıkmıştı.

Tayland Kralı Maha Vaji­ra­long­korn'in kızı daha önceden en sevdiği köpeğini babasına sunarak mareşal rütbesine çıkartılmasını istemişti. Kral Vaji­ra­long­korn ise şu anda ülkesinden yaklaşık 8000 kilometre uzakta Almanya'da lüks bir otel odasında 20 kadınla birlikte kendisini karantinaya aldı.

Tayland'da bugüne kadar yaklaşık 3000 koronavirüs vakası görülürken, salgın sebebiyle 48 kişi hayatını kaybetti.