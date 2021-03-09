Tayland’a giden turistler karantina dönemini yatta geçirebilecek

Ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalı Tayland bu hamlesiyle pandemiden etkilenen sektörü canlandırmayı amaçlıyor.
Hükümet yeni girişimi sayesinde yat turizmine 1.8 milyar Tayland bahtı (450 milyon lira) gelir sağlamayı bekliyor.
Yat karantinası programıyla negatif ‘corona‘ testiyle gelen turistlerin Phuket adasında bir yatta karantina dönemlerini geçirmelerine izin verilecek.
Takacakları bileklikle ziyaretçilerin ateş, tansiyon gibi verileri takip edilecek, mevkileri izlenecek.
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