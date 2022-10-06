Tayland’da bir kişi kalabalığa ateş açtı: En az 31 ölü

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Tayland'da kalabalığa rastgele ateş açan bir kişi, 31 kişiyi öldürdü, onlarca kişi yaralandı.

Tayland’ın kuzeydoğusunda bir kişinin kalabalığa rastgele ateş açtığı bildirildi. Silahlı saldırı sonucu en az 31 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken, onlarca yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Reuters’ın son dakika olarak paylaştığı habere göre, Polis Sözcü Yardımcısı Archon Kraitong, “En az 31 kişi hayatını kaybetti, ancak birçok yaralı var sayının artmasından endişe ediyoruz.” dedi.

Tayland hükümet sözcüsü de zanlının eski bir polis memuru olduğunu ve her yerde arandığını söyledi. Hükümet sözcüsü 31 kişinin öldüğünü doğrularken, aralarında çocukların da olduğunu aktardı. Başbakan’ın konuyla ilgili bilgilendirildiği belirtildi.

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