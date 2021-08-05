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Tayland'da mercanlara zarar veren güneş kremleri yasaklandı

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Tayland tüm ulusal deniz parklarında mercanlara zarar verdiği gerekçesiyle kimyasal içerikli güneş kremlerini yasakladı.
Tayland'da mercanlara zarar veren güneş kremleri yasaklandı

Tayland tüm ulusal deniz parklarında mercanlara zarar verdiği gerekçesiyle kimyasal içerikli güneş kremlerini yasakladı.

Tayland’da tatilcilerin güneşten korunmak için kullandıkları losyon ve kremlerin yavaş büyüyen mercanlara zarar verdiğine dair endişeler artıyor.

Tayland Koruma Departmanı, "Oksibenzon", "Oktinoksat", "4-methylbenzylidene camphor" ya da "bütilparaben" bileşenleri içeren güneş kremlerinin ulusal deniz parklarında kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, güneş kremlerinde yaygın kullanılan bu 4 kimyasal bileşenin mercan larvalarını yok ettiği, mercanların üremesini engellediği ve resif ağarmasına yol açtığı bilgisi yer aldı.

Yasağa uymayanlara para cezası kesilecek

Söz konusu yasağın nasıl uygulanacağı henüz belli olmazken yasağa uymayan kişilerin 2 bin 100 sterlin (yaklaşık 25 bin Türk lirası) para cezasına çarptırılacağı ifade edildi.

 

Fotoğraf: DepoPhotos

Büyük Okyanus'un batısında yer alan Palau, geçen yıl mercan kayalıklarını korumak için güneş kremlerine yasak getiren ilk ülke olmuştu.

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