Tayland'da orduya yönetime dahil olma imkanı veren yasa

Tayland'da cunta yönetiminin kontrolündeki meclis, seçimlerin düzenlenmesinin ardından da ordunun yönetime dahil olmasına olanak tanıyan yasayı oy birliğiyle kabul etti.

Ulusal Yasama Meclisi'nde yapılan oylamada, gelecek 20 yılda hükümetlerin uzun vadeli planlarını denetlemekle görevli ulusal bir strateji komitesi kurulmasını öngören yasa tasarısı, meclisteki 281 milletvekilinden tamamının onay oyuyla kabul edildi.

Tasarıda, komitenin asıl görevinin her 5 yılda bir sosyal, siyasi ve ekonomik kalkınmayı kolaylaştırmak amacıyla yeni hedefler koymak olduğu belirtildi.

Tayland'da cunta yönetimi seçilmiş hükümetlerin ülkenin gelişimini aksattığını savunuyor. Hükümet sözcüsü Weerachon Sukhondpatipak, mart ayında yaptığı açıklamada, Tayland'da reform sürecinin 20 yıllık bir stratejiyi gerektirdiğini, önceki hükümetlerin ekonomi ve yolsuzluk meselelerini ele almakta zorlandıklarını söylemişti.

Ülkede 2014'te darbeyle iktidara gelen askeri yönetim, seçimlerin 2015 yılı sonunda düzenleneceği sözü vermişti. Ancak ülkede seçim tarihleri sürekli ertelenmişti.