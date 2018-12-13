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Tayland'da piton ile monitör kertenkeleleri kavga etti (Video)

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Coconuts Bangkok'da yer alan habere göre, Tayland'da Mahidol Üniversitesi'nde okuyan bir kız öğrenci bir piton ve iki monitör kertenkelesinin kavgasını videoya çekti.
Tayland'da piton ile monitör kertenkeleleri kavga etti (Video)

Çektiği videoyu sosyal medyadan yayınlayan öğrenci, bunun üniversiteye başladığı günden bu yana karşılaştığı en heyecan verici şey olduğu notunu düştü.

 

Kazananı olmayan kavganın yayınlandığı video, bir günde bir milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Kurtarma ekipleri en güçlünün kim olduğuna fırsat vermeden, kavgacıları ayırdı. Yılan, özel hizmetler ekibi tarafından götürüldü. Tayland'da evcil hayvan olarak Kabul edilen monitor kertenkeleleri ise kampüste kaldı.

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