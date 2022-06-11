Tayland’da seks partisi sonu oldu: Rus modele cinayet suçlaması

Tayland'da bir binanın sekizinci katından düşerek hayatını kaybeden Rus model Evgenia Smirnova'nın ölümüyle ilgili yeni detaylar basına yansıdı. Polis, Smirnova'nın bir seks partisinde öldüğünü açıklarken, olayın ardından 3 kişi tutuklandı.

Tayland’da geçtiğimiz günlerde 37 yaşındaki Rus model Evgenia Smirnova, bir binanın 8’inci düşerek hayatını kaybetmişti. Phuket’te meydana gelen olay sonrası Smirnova’nın kaza sonucu hayatını kaybettiği sanılmış, ancak elinde başka birinin saçından bir tutam bulunması olayın cinayet olabileceği şüphelerini artırmıştı.

Patong’daki partiye katılan üç turist, bugün olayla ilgili ifade verirken, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya oldukları açıklandı.

Sibirya’dan Natalia Kosenkova, 35, ABD’den Jamaal Smith, 38 ve Ürdünlü Ahmad Alatoom parti sırasında ‘pervasızca hareketten ölüme sebebiyet vermek’le suçlanıyor.

25 metreden düşerek hayatını kaybeden 37 yaşındaki Rus model Evgenia Smirnova

Alatoom, Smirnova’nın ölümünün ardından Tayland’dan kalkan bir uçağa binmeye çalışırken tutuklandı. Üç zanlı daha önce uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanmıştı.

ŞÜPHELİ RUS MODEL İLK KEZ KONUŞTU

Aslen Sibiryalı olan ve Rusya’da modellik yapan Kosenkova, “Onu düşünmek istemiyorum, bizim için çok stresli. Hayatımız mahvoldu. Çok çok üzgünüm. Her şey çok kötü ama hayatımı da düşünmek zorundayım.” dedi.

Şüphelinin ölümüyle suçlanan Rus model Kosenkova

Polis kaynaklarından alıntı yapan Tayland basını, Evgenia’nın düşüşünden önce Patong’daki Emerald Terrace’deki dairesinde “seks, uyuşturucu ve alkol partisi”nde olduğunu ortaya çıkardı.

Polis Tümgenerali Sermphan Sirikhon, olayla ilgili üç olasılığın değerlendirildiğini söyledi: Kaza, intihar veya cinayet.

ELİNDE BULUNAN SAÇ EN BÜYÜK DELİL OLDU

Polisler, kurbanın elinde saçın DNA testine gittiğini duyururken, henüz sonuç açıklanmadı.

Cinayetle suçlanan Kosenkova, Smirnova’yla ilk kez öldüğü gece tanıştığını söyledi.

Şüpheli, ‘Suçlu olmadığımız için dava aslında çok da karmaşık değil. Söyleyebileceğim tek şey, bunun talihsiz bir olay olduğu, ancak bir cinayet olmadığı. O partide olan kimseyi suçlayamazsınız. Ben bir turistim. Burada her gün böyle partiler oluyor ve birileri ölüyor.” dedi.